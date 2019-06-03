Yozgat'ta sürücülerin denetlenmesi için çocuklara ‘sürücü seyahat karnesi' dağıtıldı

İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Dikkat sizden, notlar bizden" projesi kapsamında Yozgat'ta yol kontrolünde durdurulan araçlardaki çocuklara ‘sürücü seyahat karnesi ve kırmızı düdük' dağıtıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Yozgat-Kırıkkale karayolu üzeri Koç Emek Parkı karşısında drone destekli trafik kontrolü yaptı. Kontroller sırasında sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyaran trafik ekipleri, araçlarda bulunan çocuklara da ebeveynlerinin trafik ihlali yaptıklarında not almaları istenerek sürücü seyahat karnesi ve kırmızı düdük verildi. Ekipler tarafından sürücülere verilen karneler ile sürücülerin hataları, uymadığı kuralların karne üzerine doldurulması istendi.

Yapılan kontrolleri bayram öncesinde olumlu bulduğunu söyleyen sürücülerden Murat Yılmaz, “Yapılan denetim bayram öncesi çok olumlu, en azından trafikte güvenli seyahat için bu tür uygulamaların yapılması gerekiyor. Çocuklara yönelik karne uygulamasını da çok yerinde buldum. Aslında çocukların sürücüleri denetlemesi çok daha iyi olur, olumlu bir uygulama” dedi.

Trafikte sürücülerin kurallara dikkat etmesi gerektiğini aktaran Serdal Şeker ise “Her yıl ülkemizde yüzlerce insan trafik kazalarında ölüyor, dikkat etmek gerekir, herkesin ailesi var. Özellikle bayramlarda çok kazalar oluyor. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünün karne uygulamasını gerçekten çok güzel buldum. Biz gerekli dikkati göstererek yolumuza gideceğiz” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen trafik denetimine katılan Yozgat İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak bayramlarını kutladı. Çengeloğlu yaptığı açıklamada, “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak bayram sürecinde 174 ekip 586 personel ile 24 saat esasına göre bütün trafik faaliyetlerimizi, denetimlerimizi ve bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Bugün de arife günü münasebetiyle ilimize gelen sürücülerimize trafikte uyması gereken kuralları tekrar hatırlatıyoruz. Yine kampanyamız doğrultusunda özellikle çocuklarımıza, gençlerimize birer karne veriyoruz. O karnelerde eğer babalarının, annelerinin hatalarını ve doğrularını karneye işleyip Emniyet Genel Müdürlüğümüzün adresine gönderirlerse çocuklarımıza bisiklet hediye edeceğiz. Yine dağıttığımız kırmızı düdüklerle ailelerini ikaz etmelerini istiyoruz. Herkese kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.