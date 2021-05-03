Yozgat'ta tam kapanmada kurallara uymayan 301 kişiye 323 bin 167 lira ceza yazıldı

Yozgat'ta, tam kapanma sürecinin başladığı 29 Nisan'dan itibaren 4 günlük sürede kuralları ihlal eden 301 kişiye 323 bin 167 lira ceza yazıldı.

Ülke genelinde uygulanan 29 Nisan-17 Mayıs günleri arasında sürecek olan 17 günlük tam kapanma Yozgat'ta da devam ederken bu süreçte kurallara riayet edilmesi için güvenlik güçlerinin denetimleri de aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde tam kapanma kurallarını ihlal eden 280 kişiye 243 bin 380 lira, jandarma ekipleri ise 21 kişiye 79 bin 787 lira ceza uyguladı. Denetimlerde toplamda 301 kişiye 323 bin 167 lira ceza uygulandı.