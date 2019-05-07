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Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığı

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Çiğdemli beldesinde Osmanlı Dönemine ait 2 adet kitap ve Hitit Dönemi’ne ait aslan tasvirli 1 adet heykelcik ele geçirildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Çiğdemli beldesinde Osmanlı Dönemine ait 2 adet kitap ve Hitit Dönemi'ne ait aslan tasvirli 1 adet heykelcik ele geçirildi.


Yozgat'ın Sorgun ilçesi Çiğdemli beldesi Duralidayı Mahallesi'nde bir otomobilde tarihi eser olduğu duyumunu alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada Hitit Dönemi'ne ait aslan tasvirli 1 adet heykelcik, Osmanlı Dönemi'ne ait 2 adet kitap ve 4 adet define arama buluğu ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarihi eserlere el koyarken olayla ilgili bir şüpheli de gözaltına alındı.

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