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Yozgat'ta tarihi eser operasyonu

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Saray köyünde jandarma tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Saray köyünde jandarma tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.


Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesi Saray köyünde ihbar üzerine takibe aldıkları otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde 1 adet 14 santim uzunluğunda insan kafası figürü, 16 adet çeşitli ebatlarda sikke ve 1 adet 4 santim ebatında hac ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler inceleme yapılmak üzere Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.


Yapılan aramada araç içerisinde bulunan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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