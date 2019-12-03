İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat'ta tarihi eser operasyonu

Yozgat’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Osmanlı, Helenistik ve Roma Dönemlerine ait 36 parça tarihi eser ele geçirildi.

Yozgat'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Osmanlı, Helenistik ve Roma Dönemlerine ait 36 parça tarihi eser ele geçirildi.


Çayıralan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince organize edilen tarihi eser operasyonunda, A.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada Osmanlı, Helenistik ve Roma Dönemlerine ait 36 adet materyal ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Çayıralan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.