Yozgat'ta tarihi eser operasyonu

Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 13 obje ile tarihi eser aramada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yozgat ve Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğünün eş zamanlı yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Y.P., M.Z. ve O.P. gözaltına alındı. Aramalarda tarihi eser niteliği taşıyan 13 obje ve tarihi eser aramasında kullanılan malzemelere el konuldu. Şüphelilerden Y.P. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken M.Z. ve O.P. adliyeye sevk edildi.