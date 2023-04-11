Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 100 sikke ele geçirildi

Yozgat’ta bir otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 100 sikke ele geçirildi.
Yozgat'ta bir otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 100 sikke ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Yozgat- Sivas kara yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke, yüzük ve 4 obje bulundu.
Araçtaki şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Operasyonda ele geçirilen 105 parça obje, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.