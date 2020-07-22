Yozgat'ta tarlada bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir tarlanın içerisinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Ayrıdam Köyü yakınlarında tekstil firması çalışanları, buğday tarlasında bir kişinin cansız şekilde yattığını gördü. Tekstil çalışanları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Cansız beden sağlık görevlilerince otopsi yapılmak üzere Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan otopsi sonucu cesedin Abdullah Parlak'a ait olduğu belirlendi.

Yozgat'ta yalnız yaşayan 51 yaşındaki Parlak'ın Sorgun Devlet Hastanesi beyin cerrahi bölümünde bir süre tedavi gördüğü ve 7 Temmuz Salı günü hastaneden kaçtığı öğrenildi.

Parlak'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından Yozgat Çatak Mezarlığında toprağa verildi.