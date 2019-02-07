Yozgat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tırın kavşakta dönüş yapan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat-Ankara karayolunun Sekili köyü kavşağında H.H.'nin kullandığı 71 FL 150 plakalı tır, kavşakta İ.K. idaresindeki 66 HB 834 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Ş.K.,H.K. ve F.K. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiler. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.