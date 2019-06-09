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Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Ovakent beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Ovakent beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Ovakent yakınlarında Tarık Kara (43) idaresindeki 55 ZP 743 plakalı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana geldi. Kazada sürücü Tarık Kara ve araç içerisinde bulunan Salih Kara (47) yaralandı. Yaralılar Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Tarık Kara, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan Salih Kara'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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