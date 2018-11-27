İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.


Kaza saat 10.30 sıralarında Boğazlıyan ilçesi Şefkat Hokka Ömeroğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Ç. idaresindeki 66 EG 945 plakalı otomobil ile Mevlüt A. yönetimindeki 06 EDY 09 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Hacı Ahmet Yıldız hayatını kaybederken, sürücüler ile birlikte otomobillerde bulunan Gülay Ç. ve Dudu Y. yaralandı. Durumu ağır olan sürücü Selahattin Ç. ve Gülay Ç. ilk müdahalenin ardından Yozgat'a sevk edildi. Diğer yaralılar ise Boğazlıyan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.