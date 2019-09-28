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Yozgat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Şahnaderesi köyü mevkii D-200 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Şahnaderesi köyü mevkii D-200 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Emre Ay (22) idaresindeki 06 BBD 318 plakalı otomobil sürücüsünün, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Şahnaderesi köyü D-200 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Emre Ay, takla atarak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Akdağmadeni Devlet Hastanesine götürüldü. Sürücü buradaki tedavisinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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