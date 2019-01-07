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Yozgat'ta trafik kazası 2 yaralı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre Kırıkkale istikametinden Yerköy istikametine gitmekte olan B.K. yönetimindeki 34 BK 0686 plakalı otomobil, Akpınar Köyü yakınlarında buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü B.K. ve yanında bulunan S.Y. yaralandı. Yaralılar ambulans ile Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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