Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişi kendi acılarını unutup suya düşen araç içerisinde bulunan sürücüyü kurtarmak için suya atladı.

Edinilen bilgiye göre Akdağmadeni ilçesinden Sorgun istikametine gitmekte olan M.A. (54) yönetimindeki 66 HN 056 plakalı otomobil yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Ardından gelen L.F. yönetimindeki 06 BEG 493 plakalı otomobil ise öndeki araca çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarında birikmiş olan 2 metre derinliğindeki gölete düştü. Bu sırada öndeki araçların kaza yaptığını gören E.G. yönetimindeki 06 FS 5987 plakalı otomobil de kontrolü kaybederek refüje girdi. Araçta bulunan sürücü E.G. ile O.G. yaralı olmalarına rağmen suya düşen araç içerisinde bulunan L.F.'yı kurtarmak için suya atladı.

Arka camı kıran yaralılar, otomobil içerisinde boğulmak üzere bulunan L.F.yı kurtarmayı başardı. Kazaya karışan araçlardaki 4 yaralı ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.