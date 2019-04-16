Yozgat'ta trafik kazası 5 yaralı

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri karayolu TOKİ konutları mevki'inde meydana geldi. Şehir merkezinden üniversite istikametine seyreden Hakkı P. idaresindeki 66 LE 898 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu atakla atarak refüje girdi. Kazada sürücü şoför Hakkı P.(25) ile araç içerisinde bulunan Fadık K. (47), Betül P. (25), Fatma Zehra P. (2) ve Cuma P. (75) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile yaralılar Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.