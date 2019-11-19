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Yozgat'ta traktör devrildi: 1 kişi yaralandı

Yozgat’ta E-88 karayolu Köçekkömü mevkiinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yozgat'ta E-88 karayolu Köçekkömü mevkiinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Dursun D. (67) yönetimindeki 33 E 7076 plakalı traktör, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü Dursun D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücü Dursun D. bir vatandaşın aracıyla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Traktörün kaza yaptığı ihbarını alan jandarma ve trafik polisleri ise olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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