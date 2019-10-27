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Yozgat'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Dayılı köyünde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı .

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Dayılı köyünde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı .


Kaza, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Dayılı köyü Çetincenin mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah A. (65) idaresindeki 60 NL 178 plakalı traktör şoförün, hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana yuvarlandı. Kazada şoför Abdullah A. hayatını kaybederken yanında bulunan eşi Emine A. ise yaralandı. Yaralı Emine A. olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine götürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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