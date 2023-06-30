İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Saraykent'in Divanlı Mahallesi'nde yaşayan Özdemir Akalın'ın kullandığı traktör tarlaya devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Akalın'ı traktörün altından çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akalın Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Akalın'ın tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

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