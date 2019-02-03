Yozgat'ta Türk Okçuluğu Yarışması yapılacak

‘Tarih için bir ok at' sloganıyla gerçekleştirilecek olan Türk Okçuluğu Yarışma 23 Şubat Cumartesi günü başlayacak.

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampusu içerisinde bulunan spor salonunda gerçekleştirilecek olan yarışma öncesi müracaatların başladığını söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Korkmaz, başvuruların 18 Şubat Pazartesi günü sona ereceğini hatırlattı.

Geleneksel okçuluk yarışmasının 10.71, 14.53 ve 19.23 metrelerden olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirileceğini belirten Korkmaz, “Geleneksel kıyafetlerle eski tip yay ve ok kullanılarak yapılan geleneksel Türk okçuluğunu Yozgat'ta yaşatmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Geçen yıl Yozgat Bozok Üniversitesi'nde 80 okçunun katılımıyla yaptığımız yarışmanın bu yıl daha fazla katılımla gerçekleşeceğini umuyoruz” dedi.

Üniversite bünyesinde okçuluk kurslarının devam ettiğini dile getiren Korkmaz, “Şuana kadar yaklaşık 100'e yakın öğrencimiz ve hocamız eğitim aldı. 2018'de Konya'da kızlar arasında Türkiye ikinciliği alan bir takımımız var. Rektörümüz ve rektörlüğümüze bağlı birimlerin de desteği ile 2018 yılında yaklaşık 80 kişi katılımlı Bozok Üniversitesi Geleneksel Okçuluk Yarışması yaptık. Bu yılda ‘Tarih İçin Bir Ok At' sloganı ile özellikle belirlediğimiz 10.71, 14.53 ve 19.23 metreden atışların yapılacağı 2. Bozok Üniversitesi Geleneksel Okçuluk Yarışmasını 23 Şubat Cumartesi günü Bozok Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda düzenleyeceğiz. Bu konuda merakı olan tüm halkımızı bekliyoruz. Destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.