Yozgat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı

Yozgat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Tören, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasından sonra İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu.

Çengeloğlu yaptığı konuşmada “Ülkemizin huzur ve güvenliğini halkımızın can ve mal emniyetini sağlamak için bütün gücüyle çalışan sürekli kendini yenileyerek bu mukaddes ve şerefli görevi yılmadan büyük bir özveriyle yerine getiren Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıl dönümüne ulaşmış bulunmaktayız. Demokratik değerler ışığında ve kanunlar çerçevesinde devletin ve milletin emrinde görevini ifa eden polis teşkilatımız, aziz milletimizin desteğine ve sevgisine mazhar olmuştur. Milletimizin, büyük önder Atatürk'ün işaret ettiği onurlu ve güçlü medeniyet yürüyüşünü engellemek isteyen her türlü terör ve şer odaklarına karşı polis teşkilatımızın her kademesindeki görevlisinin üstün sorumluluk ve yüksek itaat ve disiplin ile vazifesini en iyi yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Törene, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Baro Başkanı Mehmet Şimşek, İl Jandarma Komutan Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, sivil toplum kuruluş temsilcileri, vatandaşlar ve polisler katıldı.

Tören sonrası emniyet mensupları Yozgat Şehitliğini ziyaret etti. Daha sonra Çapanoğlu Büyük Camiinde mevlit okundu.