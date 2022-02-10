İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta ucuz yağa yoğun ilgi

Toprak Mahsulleri Ofisinin, 5 litrelik ay çiçek yağını 99 liradan satışa sunmasının ardından Yozgat’ta TMO ürün satış noktası önünde yoğunluk oluştu.

Toprak Mahsulleri Ofisinin, 5 litrelik ay çiçek yağını 99 liradan satışa sunmasının ardından Yozgat'ta TMO ürün satış noktası önünde yoğunluk oluştu.


Piyasaya göre daha ucuza satılan ay çiçek yağını almak için vatandaşlar TMO önünde yoğunluk oluşturdu.


99 liraya satılan yağın yanı sıra ofiste, yarım kilo kavrulmuş fındık 35 liradan, 5 kilogram pirinç ise 61 liradan satışa sunuldu.

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