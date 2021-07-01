Yozgat'ta üretilen 16 bin 800 keklik doğaya salınıyor

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Tesisinde yetiştirilen 16 bin 800 keklik doğaya salınmaya başlandı.

Yozgat'ta 2007 yılından itibaren üretilen 172 bin kınalı kekliğin tamamı Yozgat başta olmak üzere, Antalya, Çanakkale, Denizli, Balıkesir, Ankara, Çorum, Bolu, Kırşehir gibi farklı illerde belirlenen zaman dilimlerinde doğaya salınıyor. Bugün de 250 kınalı keklik, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez eşliğinde Nohutlu Tepesinde doğaya bırakıldı.

Güzel görüntüsü ve ötüşüyle bilinen, ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlayan kınalı keklikler, doğada süne yedikleri için çiftçinin dostu olarak tarımsal üretime de katkı sağlıyor. Keklikler Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kene ile mücadelede de etkin rol oynuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez 2007 yılından itibaren Yozgat'ta 172 bin civarı kınalı keklik üretildiğini belirterek “Bu yıl 16 bin 800'ün üzerinde kınalı keklik ürettik ve 13 ilimizde doğaya salımı yapılacak. Akdeniz, Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde bulunan illerimizde keklik salımı olacak. Yaban hayatı ülkemizin en büyük kıymetlerinden birisi koruyalım ve gerektiği gibi kullanalım. Kesinlikle kaçak avcılığa müsamaha göstermeyelim. Palaz döneminde 9 aylık oluncaya kadar böcek yiyen proteinle beslenen hayvanlar bunlar. Bu dönemde bulundukları yerlerde kene ve süneyi tamamen yerler. Ekosistemin çok önemli bir parçası ülkemizin her yerinde bulunan kanatlı türüdür. İnsanlarımızın ötüşü ve görünüşüyle çok önem verdiği hayvan türüdür” dedi.