Yozgat'ta üretilen 3 milyon 400 bin fidan "Geleceğe Nefes" olacak

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Yukarıculhalı köyünde 300 dekar alanda kurulan ve yılda 20 çeşit olmak üzere 3 milyon 400 bin fidanın üretildiği Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliğinde, fidanlar bir bebek hassasiyetiyle büyütülüyor. Yetiştirilen milyonlarca fidanlar, toprakla buluşturulup geleceğe nefes olacak.

Yukarıculhalı köyünde 1990 yılında 300 dekar alanda kurulan tesiste çalışan çok sayıda çalışan, fidanların ekiminden çapalanmasına, yabancı otların temizlenmesinden sulanmasına kadar birçok bakımı büyük bir titizlikle sürdürüyor. Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliği aynı zamanda bölge insanı içinde geçim kaynağı. Tesiste kadın çalışanlar ile birlikte yüze yakın kişi istihdam ediliyor. Üretilen milyonlarca fidan ülkenin birçok bölgesine gönderilirken ülkenin de yeşillenmesine katkı sağlıyor.

Fidanlıkta çalışan işçilerden Memnune Oğuz, fidanları bebek hassasiyetiyle büyüttüklerini söyleyerek, “Burada fidan üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz fidanları bir bebek misali büyütüyoruz. Tüpünü dolduruyor, tohumunu ekiyor, otunu ayıklıyor ve Türkiye geneline gönderiyoruz. Ürettiğimiz fidanlar toprakla buluşması ve bütün bölgelere gitmesi bizi çok mutlu ediyor. Burada arkadaşlarımızla birlikte ekmek yiyoruz. 60-70 kişi ekiple çalışıyoruz. Bahar mevsiminde başlayıp 12. aya kadar burada çalışıp çeşitli fidanlar üretiyoruz. Bize bu istihdamı sağlayan şeflerimize, müdürlerimize ve kooperatifimize teşekkür ediyoruz. Bu köy yerinde böyle bir iş yeri bizim için bulunmaz bir nimet.” dedi.

Zöhre Taşkıran isimli çalışan ise, “Biz buradan geçimimizi sağlıyoruz ve burada çalışıyoruz.8-9 yıldır burada çalışıyorum. Fidanları ekiyor, suluyor, otunu ayıklıyor ve çapasını yaparak yetiştiriyoruz. Buradan evimizin geçimimizi sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Sivas Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tülay ise bu yıl tesiste 3 milyon 400 bin 20 farklı türde fidan yetiştirileceğini söyleyerek, “Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliğimiz, Orman Genel Müdürlüğüne Bağlı Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı olarak iş yapmaktadır. Burada 300 dekar alanda çalışma yapıyoruz. 20 tür tohumdan fidan üretiyoruz. Bunların da tamamını toprakla buluşturmak üzere işletme müdürlüklerimize tahsis ediyoruz ve ağaçlandırma, erozyon kontrolü yapılan yerlerin fidanlarını dikerek burada büyütüyoruz. Burada iki orman Davulbaz ve Çulhalı Kooperatifimiz var. Bu kooperatifteki elemanlarla biz buradaki işleri yürütüyoruz. Bu iki köye de büyük istihdam sağlıyoruz. Üretilen fidanların tohumdan itibaren ekimi, bakımı ve sahalara gönderilmek üzere yüklenmesi ile ilgili işleri, burada kooperatifler yapıyor. Bu şekilde Türkiye'nin ağaçlandırılmasına 3 milyon 400 bin fidan üreterek katkı sağlıyoruz. 100 kişiye yakın insanı istihdam ediyoruz. Bu sene burada 3 milyon 400 bin fidan üreteceğiz ve işletme müdürlüklerimize İç Anadolu Bölgesinde erozyon kontrol ve ağaçlandırma rehabilitasyon sahalarında toprakla buluşturmak üzere göndereceğiz.” ifadelerine yer verdi.