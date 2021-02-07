Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Yozgat'ta uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıs tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satmak için sevkiyat yapan şahıs düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, R.İ.'nin temin ettiği uyuşturucu maddeleri kente getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelinin içinde bulunduğu araç Yozgat'ın Yerköy ilçesinde durduruldu. Ekipler araçta yapılan aramada 15 parça halinde 594 gram bonzai ve 24 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.