İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Yozgat’ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.


Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde otomobil ile il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüpheli aracı Yerköy ilçesinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 500 sentetik ecza, 28,12 gram esrar, 23 ecstasy ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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