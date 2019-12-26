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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde uyuşturucu madde temin ederek sattıkları tespit edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde uyuşturucu madde temin ederek sattıkları tespit edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Farklı illerden uyuşturucu madde temin ederek Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sattığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, S.Ç. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 123 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişi, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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