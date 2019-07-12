İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Dişli köyünde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu imalatı yapılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Dişli köyünde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu imalatı yapılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca Sorgun ilçesi Dişli köyünde işletmeciliğini M.U.'nun yaptığı bir iş yerinde uyuşturucu madde bulunduğu duyumunu alan ekipler operasyon düzenledi. Yapılan aramalar neticesinde bin 528 gram kubar esrar, 34 kök sökülmüş ve kurutulmaya bırakılmış kenevir, 404 dikili kenevir bitkisi ile 130 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi. Olay ile ilgili M.U. ile birlikte toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.