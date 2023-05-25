Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Yozgat merkez ve Boğazlıyan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin araç ve üst aramasında 831 sentetik ecza hapı ve 186 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl merkezinde yapılan sokak çalışmasında ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 46 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.