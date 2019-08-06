Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Akdağmadeni Muşali köyünde evlerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 3 bin 280 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve av tüfeğine ait 71 fişek ele geçirildi.

Evlerinde uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.