Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon 9 tutuklu

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yozgat ve ilçelerde park, bahçe ve okul önlerinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler il merkezi ve Sorgun, Akdağmadeni, Saraykent ilçelerinde tespit edilen 14 ayrı adrese eş zanlı baskın düzenledi. 110 personel ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 11 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.