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Yozgat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Yozgat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.


Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden uyuşturucu temin ederek satmaya çalışan A.B. isimli şahsın Mehmet Hulusi Mahallesinde bulunan evine operasyon düzenledi.


Evde yapılan aramada paketlenmiş halde 46,52 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmaktan işlem yapıldı. A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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