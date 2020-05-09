İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat'ta vidanjörün altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Yozgat'ta vidanjör altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Aytekin Düz (49) yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet Eskipazar Mahallesi Eski Kayseri Caddesinde seyir halindeyken sepetin kaldırıma çarpması soncu yola devrildi.


Aytekin Düz, kendisini sollayan Yozgat Belediyesi'ne ait O.G. yönetimindeki 66 DP 795 plakalı vidanjörün altında kaldı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, vidanjör şoförü gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.