İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat'ta virüsü yenen hastalar alkışlar arasında taburcu edildi

Yozgat’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanarak tedavi altına alınan 2 hasta, tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

Yozgat'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanarak tedavi altına alınan 2 hasta, tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi.


Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan ve korona virüs (Covid -19) ile mücadele tedbirleri kapsamında karantina pandemi hastanesi olarak hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan 2 hasta tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu.


Korona virüs teşhisiyle Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi gören 58 yaşındaki Ayten İncekoca ve 18 yaşındaki Hacı Emre Akkan, tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.


Hacı Emre Akkan'ın 8 Nisan'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye geldiği 7 gün süren tedavinin ardından Ayten İncekoca'nın ise 27 Mart'ta nefes darlığı şikayetiyle hastaneye geldiği ve 5 gün yoğun bakımda olmak üzere 19 gün süren tedavinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Alkışlar arasında taburcu edilen hastalar sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.