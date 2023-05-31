Yozgat'ta yağışlar nedeniyle ekili alanlarda pas hastalığı riski oluştu

Yozgat'ta ilkbaharda görülen yağış fazlalığı nedeniyle tahıl çeşitlerinde pas hastalığı riski oluştuğunu belirten uzmanlar hastalığın daha fazla bulaşmadan önce mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ziraat Fakültesi öğrencileriyle birlikte tarım alanlarını gezip, bitkilerde görülen hastalıklar ve mücadele konusunda bölge çiftçisini bilgilendiren Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fungal (mantar) Hastalıkları Öğretim Üyesi Dr. Ali Endes, bu sene geçmiş yıllara göre yağışların ve buna bağlı nem oranının yüksek olduğunu söyledi. Endes, bunun da buğdayın ana zararları arasında yer alan pas hastalıkların yanı sıra septorya (benekli yaprak lekesi) hastalığının da yoğun olarak görülmesine neden olduğunu bildirdi.

Pas hastalığına yönelik ıslah edilmiş çeşitlerin kullanılması gerektiğini söyleyen Endes, “Öncelik vermemiz gerekiyor. Daha sonra sık dikimden kaçınmamız gerekir, çünkü sık dikim de hastalığa yönelik bulunma oranı hastalığa yakalanma oranı bitkilerde arttırır. Ekim nöbeti, en önemlisi bence gübreleme. Özellikle azot gübrelemesine çok dikkat etmemiz gerekir bugünlerde. Çünkü azot gübrelemesini fazla yaptıysanız bitkiler hastalığa daha çok meyilli olacaktır. Havaların ısınmasıyla da pas hastalığı etkisini kaybedecektir” dedi.

Yozgat bölgesinde hububatın yanında yaygın olarak baklagil ekimlerinin de yapıldığını hatırlatan Dr. Ali Endes, yağışların baklagillerde de hastalıklara neden olabileceğini, bunun için de gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Endes, "Yağışın devam ettiği durumlarda nohutlara ilk ilaçlama önerilir. Şu dönemde havalar nemli gidiyor, hastalık için uygun şartlar var. Bu hastalığımız hava kökenli, nohutlara gelebilir, bu şekilde bir ilaçlama yapılabilir” şeklinde konuştu.