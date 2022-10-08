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Yozgat'ta yıldırım isabet eden ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yıldırım isabet eden ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yıldırım isabet eden ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu.


Kuzgun köyünde hayvancılıkla uğraşan Seyit Kocaoğlu'nun ahırına dün gece yıldırım isabet etti. Ahırı kontrol etmek için gelen Kocaoğlu, 7 büyükbaş hayvanının telef olduğunu gördü. Kocaoğlu durumu yetkililere bildirdi.


Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların yıldırım isabet etmesi sonucu telef olduğunu belirledi.


Geçimini sağladığı hayvanların telef olmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Kocaoğlu, “Gece kalktım, yıldırım nedeniyle 7 tane hayvanımız telef oldu. Yetkilerden yardım bekliyoruz” dedi.

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