Yozgat'ta YKS'nın ikinci oturumunda 10 bin 43 aday ter döktü

Yozgat'ta ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) 10 bin 43 aday ter döktü.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde sınava girecek adaylar, görevlilerce kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı. Görevliler sık sık uyarılarda bulunarak, adayların biran önce salonlara girmesini istedi. Okul bahçesinde kimliği kaybolan aday ise görevlilerin ismini seslenmesi sonrası kimliğini teslim alarak sınav salonuna girdi.

Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde 34 binada toplam 10 bin 43 aday AYT oturumunda başarılı olmak için yarışıyor.