Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Yozgat'ın Yerköy ilçesi Şekili mevkisinde D-200 karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara'dan Yozgat istikametine gitmekte olan E.D. yönetimindeki 61 AL 834 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan Zahide Ö. (29) isimli yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, 15 yolcu da yaralandı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi ve Kırıkkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.