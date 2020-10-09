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Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 10 kişi yaralandı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Sivas'a gitmekte olan Ö. G. yönetimindeki 58 VA 050 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat'ın Yerköy ilçesi Molla Osman Türbesi yakınlarında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü.


Kazada 10 kişi yaralanırken otobüste 14 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otobüsün İstanbul'dan Sivas'ın İmranlı ilçesine gittiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaza esnasında uyuduğunu anlatan aracın 2. şoförü Ercan Dinç, kazayı görmediğini araç içerisinde 14 yolcunun bulunduğunu söyledi.

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