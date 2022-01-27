İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta yollar ve kaldırımlar çöp yığınıyla doldu

Yozgat’ta çetin geçen kar yağışının ardından belediye temizlik işçileri, bazı cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerini boşaltmayınca yollar ve kaldırımlar çöple dolup taştı.

Yozgat'ta çetin geçen kar yağışının ardından belediye temizlik işçileri, bazı cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerini boşaltmayınca yollar ve kaldırımlar çöple dolup taştı.


Yozgat'ta 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde belediye ekipleri karla mücadelede yeterli olamayınca, birçok araç yoğun kar yağışının altında mahsur kalırken bazı araç sürücüleri de karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Karla kaplı kaldırımlarda ilerlemekte zorluk yaşayan vatandaşlara bu kez de toplanmayan çöpler engel oldu. Özellikle Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi ve Çapanoğlu Mahallesinde vatandaşlar, güne uyandıklarında kaldırımlarda ve evlerinin önünde bulunan çöplerin toplanmadığını gördü. Kimi vatandaşlar, öğle saatleri olmasına rağmen çöplerin toplanmamasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken kimi vatandaşların ise çöp yığınlarının oluştuğu kaldırımlarda yürümekte güçlük çektiği görüldü.

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