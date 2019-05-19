Yozgat'ta yüzlerce kişi atabarı oynadı

Yozgat'ta 19 Mayıs'ın 100. yılı için düzenlenen ‘Dünya Atabarı Oynuyor' projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yüzlerce vatandaş atabarı oynadı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Türkiye geneli ve 19 ülkede eş zamanlı düzenlenen ‘Dünya Atabarı Oynuyor' etkinliği Yozgat'ta da gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İle Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu işbirliği ile düzenlenen etkinlikte saat 19.19'da proje kapsamında Cumhuriyet Meydanı'na toplanan yüzlerce kişi birlikte atabarı oynamaya başladı. Düzenlenen etkinliğe vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan halk oyunları antrenörü Bahar Ertuğrul, “19 Mayıs'ımızı, milli mücadelemizin 100. yılını 19 Mayıs gününde saat 19.19'da 81 ilde ve 19 ülkede atabarı oyununu eş zamanlı Türkiye genelinde oynamış bulunmaktayız. Biz de Yozgat adına yüzlerce kişilik katılımla beraber bu etkinliği gerçekleştirdik. Bizim için çok mutlu, onur verici bir etkinlik oldu. Tüm Türkiye'de aynı zamanda yapılması ve Yozgat'ta da bu etikliğin gerçekleştirilmesi bizim için onur verici. Herkesin Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” dedi.

Samet Canpolat isimli öğrenci ise “Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramını kutladık. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutladık. 81 ilde saat 19.19'da atabarı oyununu oynadık. Yozgat'ta da büyük bir katılım oldu, coşku ve heyecanla bu etkinliği düzenledik. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” açıklamalarında bulunurken Sıla Sargın isimli öğrenci de “Çok büyük guruplar halinde 81 il de atabarı projemizi gerçekleştirdik. Arkadaşlarımla beraber çok mutlu olduk, hepimiz çok gururluyuz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımın Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.