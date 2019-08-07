Yozgat'ta zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Yozgat'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dilencilere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Yozgat Belediyesi Zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Dilenerek yakalananlar, Zabıta Müdürlüklerine götürülerek burada üst ve çanta aramaları yapıldı. Dilencilerin topladıkları paralara tutanaklarla el konuldu. Yozgat'a çevre illerden gelen dilencilere bir daha dilenmemeleri uyarısında bulunan zabıta ekipleri, Kabahatler Kanununa göre gerekli cezai işlemler uyguladı. Daha sonra dilenciler terminale götürülerek geldikleri şehre tekrar gönderildi.