Yozgat'taki Basilica Therma Roma Hamamında kazı ve temizleme çalışması yeniden başlatıldı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan, Roma Dönemi'nden kalma tarihi özellikleri ve 2 bin yıldır akan şifalı suyuyla dikkat çeken ‘Kral Kızı' adıyla da bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nda 3 yıl aradan sonra yeniden temizlik ve kazı çalışması başlatıldı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, 2 bin yıl öncesinden günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan Basilica Therma Roma Hamamı'nda Yozgat Müze Müdürlüğü başkanlığında 3 yıl aradan sonra yeniden temizlik ve kazı çalışması başlatıldı.

2 bin yıldır özgün mimarisi koruyan ve 50 derece sıcaklıkta akan şifalı suyu ile dikkat çeken Basilica Therma Roma Hamamı, 2021 yılının sonu itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla ziyarete açılacak.

3 yıl sonra Basilica Therma Roma Hamamında kazı ve temizleme çalışmalarının yeniden başladığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, “Bilindiği üzere 2 bin yıldır su kaynağı tükenmeyen ve bu kaynağının derecesi dahi değişmeyen tarihi bir güzelliğe sahibiz. Tabi ki bugüne kadar çalışmalar yapıldı bu çalışmalar neticesinde gördüğümüz bu kalıntılar ortaya çıkartıldı. Fakat 2018 yılından bu yana herhangi bir kazı yapılmamaktaydı. Son dönemde almış olduğumuz karar ile Sayın Valimiz Ziya Polat'ın da desteği ile müze müdürlüğümüz başkanlığında bir temizlik ve kazı çalışması başlattık. 2020 yılında ören yeri listesine alınan Sarıkaya Roma Hamamı için bundan sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü önderliğinde bir çalışma başlatıyoruz. Bu çalışma doğrultusunda burada gezi yerleri, alanları yapacağız. İnsanlar artık geldiklerinde ören yerinin içerisine girebilecekler. Fotoğraf çektirebilecekler” dedi.

Roma Hamamında kazı çalışmalarının devam edeceğini ve Roma Hamamını daha da gün yüzüne çıkarmaya çalışacaklarını da dile getiren Çiftçi, “Buradaki temel amacımız Sarıkaya Roma Hamamını turizme kazandırmak. Biz turizmin gelişiminin bölgesel olacağına inanıyoruz. Yani Sivas'ı gören insanlar Yozgat'ı da görsünler, Yozgat'ı gören insanlar Kayseri'yi ve Çorum'u da görsün istiyoruz. Eğer biz bölgesel anlamda turizmi artırabilirsek bölgemizi kalkındırabilirsek önümüzdeki günlerde daha farklı çalışmalar yapabileceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.