İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'taki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.


Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları belirlenen ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam eden 1'i Suriye, 4'ü Irak uyruklu toplam 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli makamlarca tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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