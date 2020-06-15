Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sorgun ve Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11 Haziran Perşembe günü “Bozok Narko-2” isimli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Ankara ve İstanbul'dan kente uyuşturucu getirip satan ve kullanan şüphelilere yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1'i adli kontrol şartı olmak üzere 26 şüpheli ise serbest bırakıldı.