Yozgat'tan Diyarbakır annelerine destek

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine bir destekte Yozgat'ta ki STK'lardan geldi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanında toplanan STK'ların kadın sivil toplum temsilcileri Diyarbakır annelerine destek verdi.

STK'lar adına konuşma yapan Arzu Yönel, Tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını söyledi.

Yönel, “ Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'da ki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkânsız acılara şahit oluyoruz. “Evladımın ölüsüne bile razıyım” diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'da ki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz.”dedi.