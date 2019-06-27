Yükümlülere “Öfkeyi Kontrol Edebilmek” semineri

Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülere yönelik " Öfkeyi Kontrol Edebilmek" konulu seminer verildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevli Rehber Öğretmen Mustafa Toplu "öfkeyi kontrol edebilmek ve stresle başa çıkma yolları" konusunda slayt eşliğinde videolarla 45 yükümlüye seminer verdi. Seminer sırasında yükümlüleri, sorular sorarak seminere dahil eden Toplu, yükümlülerin hafızalarında konunun daha kalıcı hale gelmesini sağlayarak aktif bir sunum gerçekleştirdi.

Yükümlüler, seminerin kendileri açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, sunumu yapan Mustafa Toplu'ya teşekkür etti.