Zabıta ekipleri tarihi geçmiş 35 koli ürünü imha etti

Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde satış yapan seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 35 koli kuru incir ve kayısıya el koyarak Yozgat Katı Atık Birliği Tesislerinde imha etti. Zabıta ekipleri ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir şahsa, kabahatler kanunu çerçevesinde 320 TL emre itaatsizlik cezası uyguladı. Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığı için denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini söyledi.