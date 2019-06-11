Zabıtadan iş yeri ruhsat kontrolü

İki ekip halinde ruhsat kontrolüne başlayan Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gün boyu yaklaşık 100 iş yerinde denetim yaptı. Yozgat'ta ruhsat seferberliğine başladıklarını belirten Zabıta Müdürü Musa Baran amaçlarının yaklaşık 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde Yozgat'ta ruhsatsız iş yeri bırakmamak olduğunu söyledi.

Bu süre zarfında iş yeri ruhsatı olmayanların ruhsatlandırılacağını ifade eden Baran, “Yozgat'ta ne kadar ruhsatsız işyeri varsa bu denetimlerle birlikte ortaya çıkacak. Ruhsatları olmayan işyerlerine 2 hafta süre verilecek ve bu süre içerisinde iş yeri ruhsatı almayan yerler kapatılacak. İşyeri değişikliği yapanlar da ruhsatlarını güncelleyecek ve bilgisayarda veri ortamına aktarılacak” dedi.