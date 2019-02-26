Zirveyi kimseye kaptırmadılar

Okul Sporları kapsamında Atletizm Yozgat İl Birinciliği müsabakaları Bozok Stadyumu'nda yapıldı. Genç kızlar ve erkekler A ve B kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalarda öğrenciler birbirlerine üstünlük kurmak için kıyasıya yarıştılar. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonrasında Yozgat Özel Bilim Teknik Koleji öğrencileri, B kategorisi erkekler ferdi yarışmalarda katıldığı tüm branşlarda başarı elde etti. İbrahim Kızılaslan, 100 metre ve uzun atlama Yozgat 1.si olurken Furkan Özer 200 metrede Yozgat 1.si, Reis Erhan Ateş 800 ve bin 500 metrede Yozgat 1.si, İbrahim Daşdemir ise Gülle atmada Yozgat il birincisi oldu. Yıldıray Kuş ise 800 ve bin 500 metrede Yozgat ikinciliğini elde etti.

Öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik eden Bilim Teknik Koleji Okul Müdürü Mehmet Yıldırım, “Bilim Teknik Koleji olarak akademik ve sportif başarının aynı anda mümkün olabileceğini kanıtladık. Amacımız öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerini aksatmadan elit sporcu olarak yetişmelerini sağlamak” dedi.