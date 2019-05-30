1. Akıl ve Zeka oyunları öğrencileri Kaymakamı ziyâret etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Etki Terapi Kültür, Sanat ve Bilim Derneği "Oynuyorum Gelişiyorum" temasıyla Çaycuma'da ödül alan öğrenciler Kaymakam Serkan Keçeli' yi ziyaret etti.

Tüm Zonguldak bölgesi ilçe ve köylerinde eğitim veren tüm ilkokulların dahil olduğu "Zonguldak Geneli 1. Akıl ve Zeka oyunları" turnuvasına katılan Çomranlı İlkokulu 1A sınıfı öğrencisi Atakan Taşkın, 2A sınıfı öğrencisi Belinay Yılmaz ve 4A sınıfı öğrencisi Toprak Erdem kazandıkları kupalarla İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli'ye ziyarette bulundu.

Öğrencileri yarışmaya hazırlayan sınıf öğretmenleri Hayriye Dinçer, Özlem Odabaş, Seda Okumuş, Semra Oruç, Çomranlı İlkokulu okul müdürü Hakan Kadı ve yardımıcısı Muhanmet Erdem okullarındaki Zeka Oyunları Sınıfı yapımında kendilerine büyük destek veren İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'a teşekkür ettiler.

Finallerde birinci olan Atakan Taşkın ve üçüncü olan Belinay Yılmaz'a, İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli hediyeler vererek ödüllendirdi.

Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, emeği geçen tüm idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.